iPad Pro 2019: arriva un nuovo mockup bellissimo

I rumors in merito al prossimo iPad Pro 2019 sono sempre più insistenti con un potenziale cambio di design parziale che potrebbe ufficialmente arrivare entro fine anno, nonostante la cadenza quasi di 18 mesi a cui eravamo abituati in precedenza.

Sembrerebbe infatti ormai quasi del tutto certa una ulteriore evento Apple programmato oltre a quello del 10 settembre in cui verranno mostrati i nuovi iPhone. A quell’evento dovremmo quindi assistere alla seconda parte delle presentazioni dell’azienda di Cupertino che potrebbe lanciare un piccolo restyling del suo attuale flagship del mondo iPad, iPad Pro.

Il mockup video che vi mostriamo oggi riprende molte delle indiscrezioni che abbiamo constatato nel corso delle ultime settimane. Ci dovrebbe quindi essere il passaggio, così come è stato riportato, ad un sistema fotografico composto da tre sensori così come dovrebbe arrivare anche sugli smartphone del 2019. Per il resto notiamo come le linee non siano poi così tanto diverse dai modelli oggi in commercio e di come questo alla fine possa andare o meno ad influenzare il potenziale upgrade del prodotto. Non è escluso, però, che queste novità arrivino solo con i modelli 2020.

A voi oggettivamente piace questa nuova soluzione estetica riporta anche sui tablet di Apple? Se dobbiamo essere sinceri, per quanto essa tenda ad allinearsi con il resto della gamma dei prodotti, non è esteticamente il massimo.